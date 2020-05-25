В Докшицком районе сгорел пенсионер, в Сенненском — молодой мужчина

ННВ • 25/5/20 14:28 • Здарэнні

Два ночных пожара унесли человеческие жизни в Докшицком и Сенненском районах.



24 мая в 0:23 загорелся дом на улице Янки Купалы в агрогородке Крулевщина Докшицкого района. На пожаре погиб 67-летний хозяин дома, его тело нашли под обрушившимися контракциями сгоревшего дома.

25 мая в 0:49 начался пожар дома в поселке Богушевск Сенненского района. Там погиб 31-летний мужчина, его тело также нашли во время тушения дома при разборке обвалившихся конструкций.

По этим пожарам начаты проверки, специалистам предстоит установить, что стало причиной возгораний, сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме того, утром 24 мая в больнице умер 64-летний пенсионер из Барани, сильно обгоревший на пожаре 23 мая.