Дело сбившего на переходе в Новополоцке маму с двухлетним малышом водителя передали в суд

Іван Дзедушкін • 26/5/20 11:08 • Здарэнні

Водитель, совершивший наезд на женщину с двухлетним ребенком на улице Блохина в Новополоцке, находился под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции.



ДТП произошло вечером 18 декабря прошлого года. 51-летний водитель «Peugeot 307» на пешеходном переходе у дама №8 совершил наезд на женщину с малышом. В результате ребеночек получил тяжелые травмы.

Как установили эксперты автомобилист, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками, не затормозил и выехал на «зебру» на скорости 41,5 километр в час.

В момент дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в болезненном состоянии из-за повышенного артериального давления и принимал лекарства, снижающих внимание и быстроту реакции.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 317 УК, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

После изучения этого уголовного дела оно направлено в суд Новополоцка для рассмотрения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.