Лебеденок попался на рыболовный крючок. Как проходила спасательная операция на озере Новята в Браславе

ННВ • 26/5/20 12:00 • Экалогія

В Браславе на помощь птенцу лебедя, попавшемуся на рыболовный крючок, пришли спасатели из МЧС.



Спасателям позвонила женщина, которая недалеко от берега озера Новята заметила, что из клювика у одного из птенцов торчит рыболовный крючок, а леска запуталась вокруг тростника. На помощь лебеденку поспешили браславские спасатели, сотрудники районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ветеринарной станции, сообщает газета «Браслаўская звязда».

Но лебедь не подпускал людей к семейству, а птенцу удалось сломать тростину, после чего птицы уплыли от берега. Спасателям пришлось привезти на озеро надувную лодку и на ней догнать семью лебедей. Раненого птенца отловили при помощи сачка.

Лебеденка доставили на берег, где ветеринар извлекла рыболовную снасть из его клюва. После этого птенца снова на лодке отвезли к родителям.

Птенцы, вероятно, вывелись совсем недавно, так как к яйцекладке в Беларуси лебеди приступают обычно в третьей декаде апреля и высиживают яйца от 34 до 38 дней.