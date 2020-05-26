Около 300 подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты нужно собрать учительнице из Витебска

Сяржук Серабро • 26/5/20 16:07 • Палітыка

Чтобы собрать подписи за выдвижение Александр Лукашенко кандидатом на президентские выборы, учительница начальных классов одной из школ Витебска обратилась за помощью к родителям.



Свою просьбу преподаватель начальных классов опубликовала в родительском чате, скриншот обращения в редакцию «ННВ» прислали родители первоклашек.

В чате учительница пишет, что она входит в инициативную группу Лукашенко и перед ней стоит задача собрать почти 300 подписей, которую она оценивает как крайне трудную в «сегодняшних условиях» (вероятно, имеется ввиду эпидемия коронавируса — прим. ред.).

Женщина просит родителей отнестись с пониманием к ее просьбе и оказать содействие, для этого требуется поставить подпись за выдвижение Александра Лукашенко и принести с собой паспорт.

Более того, она просит участников чата «рекомендовать» близким и знакомым поддержать учителя в сборе подписей. Примечательно, что педагог пишет о себе в третьем лице.

Собрать три сотни подписей учительнице начальных классов необходимо до 19 июня.