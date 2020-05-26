С распечатанными российскими правами ездил парень из Лиозно

Іван Дзедушкін • 26/5/20 12:12 • Здарэнні

В отношении 27-летнего жителя Лиозно возбудили уголовное дело из-за того, что он пользовался поддельным водительским удостоверением российского образца.



Однажды сотрудники местной ГАИ остановили «ВАЗ-21043» с российскими номерами. За рулем оказался житель райцентра, но инспекторам он предъявил российские права. Усомнившись в подлинности этого водительского удостоверения, сотрудники Госавтоинспекции направили его на экспертизу.

Эксперты установили, что документ был изготовлен не предприятием осуществляющим производство документов данного вида, а просто напечатан при помощи струйного принтера.

В результате сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГКСЭ.