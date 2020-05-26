Система видеонаблюдения для участка проспекта Строителей в Билево обойдется в 200 000 рублей

Сяржук Серабро • 26/5/20 16:43 • Эканоміка

200 000 рублей потратит городской бюджет, чтобы организовать систему видеонаблюдения на новом участке проспекта Строителей между улицами Петруся Бровки и Короткевича.



Тендер по выбору поставщика системы видеонаблюдения объявило Управление капитального строительства города Витебска. На участке, который, возможно, наконец, достроят спустя семь лет с начала строительства, предполагается разместить 48 камер: 4 купольных и 44 цилиндрических. Видео с них будет записываться на 64-канальный регистратор.

Ориентировочная стоимость оборудования для организации системы видеонаблюдения оценивается в 200 000 рублей. Их должен выделить местный бюджет.

Примечательно, что тендер на установку видеонаблюдения на этом участке проспекта Строителей уже объявлялся в 2019 году, но был отменен из-за необходимости внесения изменений в проект. Тогда стоимость системы оценивалась в 280 000 рублей.