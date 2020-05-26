Три новые смерти больных COVID-19 за четыре дня в Новополоцке?

ННВ • 26/5/20 13:11 • Здароўе

До 15 человек увеличилась разница между выздоровевшими, больными и общим количеством заразившихся коронавирусом в Новополоцке. Эти люди умерли?



По данным сайта «Новолоцк Сегодня» на 25 мая в городе было зафиксирован 261 случай заражения коронавирусом. 45 новополочан находятся в больнице, а 98 лечатся дома. Выздоровели 103 пациента.

Таким образом, сейчас болеют 143 человека, а поправиться успели 103, вместе — 246. Разница с общим количеством случаев COVID-19 составляет 15 человек. Перед выходными эта разница была в 12 человек. 18 мая сообщали о 9 умерших в Новополоцке.

Если эта разница соответствует умершим пациентам, с смертность (по отношению к выздоровевшим) больных с COVID-19 в Новополоцке увеличилась с 13,6% 22 мая до 14,6% 25 мая. По отношению к общему числу заболевших она составила 4,9% и 5,7% соответственно.

В Беларуси 26 мая насчитывалось 38 059 случаев выявления коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. 15 086 таких пациентов выздоровели, а 208 умерли. Т.е. смертность по отношению к выздоровевшим составила 1,3%, а по отношению ко всем случаям — 0,5%.