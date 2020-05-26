В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Очередей нет

Сяржук Серабро • 26/5/20 20:56 • Палітыка

26 мая в Витебске у пирамиды торгового центра «Марко-Сити» собирали подписи члены трех инициативных групп.



В пятом часу вечера здесь присутствовали пикеты за выдвижение Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Особого наплыва нарда не наблюдалось, но все же люди время от времени подходили и ставили подписи.

Наиболее оживленной была площадка у пикета за Тихоновскую. По словам членов инициативной группы, с 15:00 до 18:40 они успели собрать около 300 и собирались оставаться у пирамиды до 20:00. В понедельник результаты были скромнее — только 100 подписей, но в тот день сбор подписей начался только в 17:00.

Группа, собирающая подписи за Анну Канопацкую, могла похвалиться только 25 подписями. Впрочем, похоже, ее представители, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, ставку делают на сбор подписей поквартирным обходом.

С представителями третьего кандидата в кандидаты «ННВ» побеседовать не успели, так как они раньше других свернули свой стенд и завершили работу.

О том, как собираются собирать подписи за действующего президента, наше издание уже писало.