В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Очередей нет

• 26/5/20 20:56 • Палітыка

26 мая в Витебске у пирамиды торгового центра «Марко-Сити» собирали подписи члены трех инициативных групп.
В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото Сергея Серебро

В пятом часу вечера здесь присутствовали пикеты за выдвижение Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Особого наплыва нарда не наблюдалось, но все же люди время от времени подходили и ставили подписи.

В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото Сергея Серебро

Наиболее оживленной была площадка у пикета за Тихоновскую. По словам членов инициативной группы, с 15:00 до 18:40 они успели собрать около 300 и собирались оставаться у пирамиды до 20:00. В понедельник результаты были скромнее — только 100 подписей, но в тот день сбор подписей начался только в 17:00.

В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото Сергея Серебро

Группа, собирающая подписи за Анну Канопацкую, могла похвалиться только 25 подписями. Впрочем, похоже, ее представители, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, ставку делают на сбор подписей поквартирным обходом.

В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото Сергея Серебро

С представителями третьего кандидата в кандидаты «ННВ» побеседовать не успели, так как они раньше других свернули свой стенд и завершили работу.

В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото Сергея Серебро

О том, как собираются собирать подписи за действующего президента, наше издание уже писало.

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    3 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      26/май/2020 у 20:58

      А тапочка зачем?..

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    2. дима маслов  
      26/май/2020 у 21:41 1

      Тапочка,чтоб убить таракана усатого,который похож на гитлера

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    3. Пантелеймон Голодед  
      26/май/2020 у 23:24 2

      дима маслов пісаў:

      Тапочка,чтоб убить таракана усатого,который похож на гитлера

      Это ваш план, товарыщ Жукоф?..

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