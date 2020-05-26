В Витебске появились первые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Очередей нет
26 мая в Витебске у пирамиды торгового центра «Марко-Сити» собирали подписи члены трех инициативных групп.
В пятом часу вечера здесь присутствовали пикеты за выдвижение Анны Канопацкой, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Особого наплыва нарда не наблюдалось, но все же люди время от времени подходили и ставили подписи.
Наиболее оживленной была площадка у пикета за Тихоновскую. По словам членов инициативной группы, с 15:00 до 18:40 они успели собрать около 300 и собирались оставаться у пирамиды до 20:00. В понедельник результаты были скромнее — только 100 подписей, но в тот день сбор подписей начался только в 17:00.
Группа, собирающая подписи за Анну Канопацкую, могла похвалиться только 25 подписями. Впрочем, похоже, ее представители, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, ставку делают на сбор подписей поквартирным обходом.
С представителями третьего кандидата в кандидаты «ННВ» побеседовать не успели, так как они раньше других свернули свой стенд и завершили работу.
О том, как собираются собирать подписи за действующего президента, наше издание уже писало.
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3 каментарыя
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26/май/2020 у 20:58
А тапочка зачем?..
26/май/2020 у 21:41 1
Тапочка,чтоб убить таракана усатого,который похож на гитлера
26/май/2020 у 23:24 2
дима маслов пісаў:
Это ваш план, товарыщ Жукоф?..