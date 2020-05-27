Более комфортные машины начало предоставлять клиентам Яндекс.Такси в Витебске

ННВ • 27/5/20 13:25 • Эканоміка

Благодаря новому тарифу «Комфорт» на Яндекс.Такси теперь можно заказать для поездки автомобиль в гарантировано очень хорошем состоянии.



Поездки по этому тарифу выполняются на автомобилях «Hyundai Solaris», «Volkswagen Polo» и «Geely Emgrand 7», которые должны быть в приличном виде. Минимальная стоимость поездки по этому плану составляет 2 рубля 50 копеек, за эти деньги можно доехать от автовокзала до торгового центра «Беларусь». Поездка от музея современного искусства до гипермаркета «Green» обойдется около 2 рублей 70 копеек.

Это уже треться услуга сервиса Яндекс.Такси, доступная в Витебске. Автомобиль по-прежнему можно заказать по тарифу «Эконом» с начальной стоимостью поездки в 2 рубля. Также, как мы писали, во время эпидемии коронавируса появилась услуга «Доставка».

В Витебске служба Яндекс.Такси появилась весной 2018 года. Платить за поездку можно как наличными, так и при помощи приложения.