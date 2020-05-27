Обновленная карта эпидемиологической обстановки COVID-19 в Витебской области

Сяржук Серабро • 27/5/20 23:13 • Здароўе

Об увеличении количества зафиксированных случаев коронавирусной инфекции сообщили ряд районов Витебской области.



В Новополоцке на 25 мая был зарегистрирован 261 случай заражения людей коронавирусом. Выздоровели здесь 103 пациента, 98 больных лечатся амбулаторно, еще 45 находятся в больнице. Как писали «ННВ», разница количества выздоровевших и больных с общим количеством выявленных случаев COVID-19 составляет 15 человек.

148 случаев COVID-19 зафиксировали в Полоцке и Полоцком районе, там заразились 141 взрослый и 7 детей. 84 пациента в этом регионе уже выздоровели, пишет «Полацкі веснік», о смертельных случаях не сообщается.

За девять дней количество заражений в Глубокском районе увеличилось на 49 и достигло 172 случаев. Вылечились там уже 118 человек, сообщает «Веснік Глыбоччыны». Таким образом, этот район обогнал соседний Полоцкий по общему количеству выявленных случаев COVID-19.

Как писали «ННВ», сегодня появилась первая официальная информация из Чашникского района. Там уже 62 человека заразились коронавирусом, к сожалению 3 больных с COVID-19 умерли.

Бешенковичский район по какой-то причине перестал сообщать статистику по эпидемиологической ситуации. Газета «Зара» лишь пишет, что сейчас в местном стационаре 37 человека с диагнозом «пневмония» продолжают лечение. У 6 из них — подтверждённый диагноз COVID-19.

Еще более скудная информация из Миорского района, где райисполком приводит только количество больных с пневмонией, в активной фазе их 10.

В Беларуси на 27 мая коронавирусом заразились 38 956 человек, выздоровели и выписаны 15 923 пациента, умерли 214 человек с COVID-19 сообщает Минздрав.