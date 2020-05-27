Школьница на велосипеде попала под машину в Билево, девочка в больнице
В Витебске 13-летня велосипедистка после наезда легковым автомобилем попала в больницу.
ДТП произошло вечером 26 мая во дворе дома №5 на улице Баграмяна в микрорайоне Билево. 27-летний водитель автомобиля «Honda» при выезде из дворовой территории сбил девочку на велосипеде.
В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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