Соседка стащила у жительницы Витебска девять сережек и успела сдать в ломбард

Іван Дзедушкін • 27/5/20 12:08 • Здарэнні

Застольные беседы за рюмкой крепкого чаю закончились для жительницы Витебска пропажей ювелирных украшений на 1300 рублей.



Одним из вечеров две женщины отдыхали со спиртным. А когда перебрались из кухни в комнату, чтобы посмотреть. Как дочка хозяйки покрасила волосы, гостья незаметно сунула в карман сережки, лежавшие на полочке.

Добычей неблагодарной гостьи стали 7 золотых и 2 серебряные серьги. Женщина поспешила сдать украшения стоимостью около 1300 в ломбард.

Когда владелица обнаружила пропажу драгоценностей, она побежала в милицию. Оперативники уголовного розыска сразу же наведались домой к приходившей в гости соседке. Там они нашли сережки, которые женщина успела выкупить из ломбарда. Одну, правда, она утеряла.

В результате в отношении витеблянки следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.