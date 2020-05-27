Три смерти и 62 заразившихся коронавирусом — впервые появилась официальная статистика по Чашникоскому району

ННВ • 27/5/20 14:56 • Здароўе

С начала эпидемии COVID-19 в Чашникском районе коронавирусом заразились 62 человека, три пациента с таким диагнозом умерли.



Сейчас в районе на лечении от коронавирусной инфекции находится 11-12 человек, последние четыре дня выявляют по одному заразившемуся каждый день, такая информацию была озвучена на аппаратном совещании у председателя Чашникского райисполкома Леонида Плешко, пишет газета «Чырвоны прамень».

Отметим, что информация об эпидемиологической ситуации в регионе была опубликована только в бумажном издании газеты в заметке с названием «Вовремя и качественно обслужить и поддержать» из №42 за 26 мая. На сайте «Чырвонага прамня» этого материала нет.

Как сообщали «ННВ», в конце апреля в деревне Кащино умерла 84-летняя женщина, которую похоронили упаковав в два пластиковых пакета. Класть в гроб тело пришлось зятю старушки, родные в семье которых она жила, попали в больницу с положительными тестами на коронавирус.