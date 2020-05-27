В Полоцком районе ребенок получил ранения, подорвав найденный на чердаке взрывоопасный предмет

Зоя Машэка • 27/5/20 22:07 • Здарэнні

11-летний мальчик получил травмы в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.



24 марта школьник вместе с родителями был на даче в Полоцком районе. На чердаке дома он нашел, предположительно, петарду, которую взорвал на улице.

В результате взрыва ребенок получил телесные повреждения, его пришлось госпитализировать. На настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили родителей. В ходе осмотра были обнаружены обрывки бумаги — предположительно оболочка взорвавшегося предмета. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СК.