В Полоцком районе ребенок получил ранения, подорвав найденный на чердаке взрывоопасный предмет
11-летний мальчик получил травмы в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.
24 марта школьник вместе с родителями был на даче в Полоцком районе. На чердаке дома он нашел, предположительно, петарду, которую взорвал на улице.
В результате взрыва ребенок получил телесные повреждения, его пришлось госпитализировать. На настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Следователи провели осмотр места происшествия и опросили родителей. В ходе осмотра были обнаружены обрывки бумаги — предположительно оболочка взорвавшегося предмета. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СК.
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