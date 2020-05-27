Витебский горсовет уменьшил налоги на землю и недвижимость в два раза. Узнайте, на кого распространяются льготы

Сяржук Серабро • 27/5/20 12:30 • Эканоміка

В два раза меньше уплатят налогов на недвижимость и землю ряд субъектов хозяйствования Витебска во втором и третьем кварталах 2020 года.



Коэффициент 0,5 для сумм налога на недвижимость и земельного налога вводится на этот период для организаций, у которых основным видом экономической деятельности являются:

прочие услуги по общественному питанию;

деятельность ресторанов;

предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами проживания с ресторанами;

производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового оборудования.

Такой же коэффициент, но только на налог на недвижимость, предусмотрен для организаций, у которых основным видом экономической деятельности является туристическая деятельность, в которой доля экспорта туристических услуг за 2019 год составила более 25,0 % в общем объеме экспорта туристических услуг по городу и для организаций, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в коммунальной собственности, осуществляющих городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в части объектов недвижимости, переданных филиалам,

имеющим отдельный баланс, исполняющим налоговые обязательства таких организаций

и получающим субсидии из бюджета города.

Коэффициент 0,75 предоставляется я организациям, у которых основным видом экономической деятельности является деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях, деятельность грузового железнодорожного транспорта.

Только половину земельного налога уплатят организации, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в коммунальной собственности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении, по земельным участкам, занятым их филиалами, осуществляющими городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении и получающими субсидии из бюджета города Витебска.

Напомним, что ранее горсовет своим решением дал горисполкому полномочия предоставлять отсрочку для уплаты налогов и арендной платы за земельные участки.