Воевавшего за сепаратистов на Донбасе белоруса ждет суд

Сяржук Серабро • 27/5/20 18:50 • Крымінал

4 июня в Витебске начнется суд над 27-летним Виктором Костюковичем, который воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины.





Уроженца агрогородка Крулевщина Докшицкого района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-3 УК — участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без уполномочия государства.

Судя по переписке с одним из знакомых, Костюкевич оказался в Донецке 1 марта 2018 года. При этом свое участие в конфликте на востоке Украины он объяснял тем, что бежал из России из-за проблем с законом — якобы избил и изнасиловал женщину, да еще и угнал авто такси у фирмы, на которую работал. Однако в базе федерального розыска РФ Виктора Костюковича нет.

Когда Виктор Костюкевич вернулся в Беларусь из Украины неизвестно, судя по фото, размещенному им в одном из аккаунтов в соцсетях, в середине января он еще был на свободе.

Рассматривать дело «солдата удачи» из Крулевщины будут в Витебском областном суде под председательством Дениса Губанова. Судебные заседания пройдут в закрытом формате.