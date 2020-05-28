Из России депортировали белорусов, пробравшихся через границу. Против одного возбудили уголовное дело
На днях пограничная служба ФСБ России задержала в Смоленской области 13 человек, пытавшихся по лесным дорогам нелегально въехать на территорию Российской Федерации из Витебской и Могилевской областей Беларуси.
Группа из 5 нелегалов на легковом авто была задержана у деревни Двуполяны Краснинского района Смоленской области, граничащего с Оршанским районом. Двумя часами ранее российские пограничники задержали восемь человек на двух легковушка на лесной дороге у деревни Зимонино Шумячского района, который граничит с Могилеской областью.
После проверки всех задержанных привлекли к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 20 000 российских рублей. «Все задержанные лица возвращены на территорию сопредельного государства (Беларусь — прим. ННВ», — пишет «Смоленская газета» со ссылкой на ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.
Во время допросов часть белорусов созналась, что они воспользовалась объявлениями, размещенными в социальных сетях, предлагающими за деньги услуги проводников в обход мест несения службы русскими пограничными нарядами.
А вот белорусу, который пытался попасть в Россию через Руднянский район, повезло гораздо меньше. Еще уже выдворяли из сопредельного государства, а когда он повторно был задержан на российской территории — возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
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1 каментар
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28/май/2020 у 13:45
Из Союзного Государства в Союзное Государство?..