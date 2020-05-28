Из-за эпидемии коронавируса отменили Адамовский фэст, который ежегодно проводили под Витебском

• 28/5/20 13:03 • Культура

Ежегодный Адамовский фэст, который в этом году должен был пройти уже седьмой раз, не состоится.
Трэці Адамаўскі фэст сабраў меламанаў, бёрдвотчэраў, аматараў даўніны. Фота Барбары Церашковай

Об этом «ННВ» рассказал предприниматель Максим Жуков, спонсировавший последние годы проведение фестиваля:

— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии в 2020 году на территории усадьбы Адамова все фестивали в 2020 году будут отменены.

Тем не менее, зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Также необходимо благоустраивать прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому в усадьбу приглашает всех неравнодушных к истории Беларуси людей с пользой и удовольствием провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска.

Трэці Адамаўскі фэст сабраў меламанаў, бёрдвотчэраў, аматараў даўніны. Фота Барбары Церашковай

Анонсы этих встреч в Больших Лётцах можно узнать на странице усадьбы в Facebook. Безусловно для поддержания зданий и территории в приемлемом состоянии требуются деньги. Как «ННВ» уже писали, на платформе краудфандинга объявлен сбор средств. Пока, правда, пожертвовали всего 385 рублей.

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