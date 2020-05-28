Из-за эпидемии коронавируса отменили Адамовский фэст, который ежегодно проводили под Витебском

ННВ • 28/5/20 13:03 • Культура

Ежегодный Адамовский фэст, который в этом году должен был пройти уже седьмой раз, не состоится.



Об этом «ННВ» рассказал предприниматель Максим Жуков, спонсировавший последние годы проведение фестиваля:

— К сожалению, из-за отмены в стране массовых мероприятий и в связи с катастрофическим экономическим положением, связанным с карантином во время пандемии в 2020 году на территории усадьбы Адамова все фестивали в 2020 году будут отменены.

Тем не менее, зданию усадьбы все равно требуется уход и консервация. Также необходимо благоустраивать прилегающую территорию. Эти работы продолжатся летом, поэтому в усадьбу приглашает всех неравнодушных к истории Беларуси людей с пользой и удовольствием провести познавательные выходные в историческом месте возле Витебска.

Анонсы этих встреч в Больших Лётцах можно узнать на странице усадьбы в Facebook. Безусловно для поддержания зданий и территории в приемлемом состоянии требуются деньги. Как «ННВ» уже писали, на платформе краудфандинга объявлен сбор средств. Пока, правда, пожертвовали всего 385 рублей.