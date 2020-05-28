Конокрада поймали в Оршанском районе, он увел лошадку с местной фермы

Іван Дзедушкін • 28/5/20 11:50 • Здарэнні

Несмотря на наличие двух сторожей 31-летнему сельчанину удалось увести коня с территории одного из молочно-товарных комплексов в Оршанском районе.



Как позже установит милиция, поздней ночью злоумышленник пробрался к загону, вывел из него лошадь стоимостью более 550 рублей и скрылся.

Не найдя коня, работники фермы вызвали милицию. Утром оперативники уголовного розыска отыскали животное в пяти километрах от МТФ. Укравший его сельчанин спутал коня и оставил пастись в низине.

Милиционеров он уверял, что конь ему нужен был для работы в подсобном хозяйстве. Правда, как установили правоохранители, до сих пор у мужчины тяги к работе на земле замечено не было, нет у него и своего огорода. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что в прошлом году подобная кража в Шумилинском районе закончилась печальней — конокрады успели сдать угнанную лошадь на мясо и животное погибло.