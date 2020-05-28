Возубждено уголовное дело против предпринимателя из Толочинского района, который недоплатил 150 000 рублей налогов

Зоя Машэка • 28/5/20 16:06 • Эканоміка

Жителя Толочинского района обвиняют в уклонении от уплаты сумм подоходного налога в особо крупном размере.



Факты уклонения от уплаты налогов были выявлены Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области. Как оказалось, предприниматель использовал в учете фиктивные документы о приобретении строительных материалов. На самом деле эти товары он купил за наличный расчет без оформления товаросопроводительных документов.

В результате контролеры посчитали, что он намеренно завысил затраты, что повлекло неуплату подоходного налога за 2015-2019 годы на сумму более 150 000 рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК. Причиненный государству ущерб частично возмещен. Ведется предварительное расследование, сообщает пресс-служба КГК.