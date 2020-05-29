Два автомобиля сгорели в четверг в Витебской области

ННВ • 29/5/20 12:11 • Здарэнні

28 марта в Витебской области произошли два пожара, в которых были уничтожены легковые автомобили.



Утром 9:30 пожарные получили сообщение о сгоревшем легковом автомобиле возле садоводческого товарищества «Звезда» Витебского района. Машина в результате пожара ьыла уничтожена.

В тот же день в 15:10 сгорела легковушка на Заречной улице в деревне Бельчица Полоцкого района. Это авто также было полностью уничтожено огнем.

Причина этих пожаров выясняется, сообщается пресс-службой МЧС.