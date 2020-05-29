Два автомобиля сгорели в четверг в Витебской области
28 марта в Витебской области произошли два пожара, в которых были уничтожены легковые автомобили.
Утром 9:30 пожарные получили сообщение о сгоревшем легковом автомобиле возле садоводческого товарищества «Звезда» Витебского района. Машина в результате пожара ьыла уничтожена.
В тот же день в 15:10 сгорела легковушка на Заречной улице в деревне Бельчица Полоцкого района. Это авто также было полностью уничтожено огнем.
Причина этих пожаров выясняется, сообщается пресс-службой МЧС.
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