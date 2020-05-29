Еще -2 человека — что происходит с эпидемией коронавируса в Новополоцке?

Сяржук Серабро • 29/5/20 21:26 • Здароўе

Согласно опубликованной информации разница между количеством вылечившихся, болеющих и общим количеством случаев COVID-19 в Новополоцке достигла 17 человек.



По данным на 28 мая в Новополоцке было зафиксировано 273 случая заражения коронавирусом, пишет «Новополоцк Сегодня». От инфекции уже излечились 167 человек, 44 пациента лечатся в больнице, еще 45 — болеет дома. Таким образом, умалчивается о судьбе 17 человек, заболевших COVID-19, 25 мая эта разница составляла 15 человек, 21 мая — 11 человек, а 18 мая сообщали о 9 умерших. Исходя из этих цифр можно предположить, что за последние 10 дней в Новополоцке зафиксировано 8 летальных исходов.

Городокский райисполком сообщает, что на 28 мая там насчитывалось 140 случаев выявленной коронавирусной инфекции, за шесть дней выявлено 14 новых случаев. Вылечились при этом уже 77 человек.

В Лиозненском районе на 27 мая у 103 человек был получен положительный тест на РНК коронавируса, об этом сообщило центральное издание «Беларусь Сегодня». Излечиться от болезни в этом районе смогли уже почти 80 человек.

29 человек заразились коронавирусом в Браславском районе, правда, эта информация, опубликованная газетой «Браслаўская звязда», относится к 25 мая. По состоянию на тот же день 14 человек выздоровели. Первый заболевший в этом районе был выявлен 14 апреля.

В Беларуси на 29 мая зарегистрированы 40 765 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 390 пациентов, 224 человека, заболевших COVID-19, умерли, сообщает Минздрав.