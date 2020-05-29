Уголовное дело возбудили в отношении двух крестьян, утащивших рулон колхозного сена

Іван Дзедушкін • 29/5/20 12:51 • Крымінал

В Витебском районе два брата украли с колхозного поля рулон сена весом 400 килограммов, их задержала милиция.



Инцидент произошел в Замосточье, двое его жителей на минитракторе пытались увезти с поля рулон колхозного сена, но попались на глаза работнику администрации сельхозпредприятия. Он заявил. Что они должны либо отвезти сено обратно, либо оставить на месте.

Браться послушались и выгрузили рулон. Однако, через пару часов они вернулись и вновь попытались забрать сено. Но его сторожил все тот же представителем сельхозорганизации.

Сельчане на этот раз не послушались его, пригрозили побить, если мужчина будет им мешать, и увезли рулон к себе. А представитель колхоза после этого вызвал милицию.

В результате сено вернули законному владельцу, а в отношении братьев возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.