Детское пособие списали у жительницы Витебска при помощи АИС ИДО из-за задолженности по кредиту

Сяржук Серабро • 30/5/20 15:58 • Грамадства

Мать двоих детей лишилась 580 рублей пособия по уходу за ребенком из-за того, что задолжала по кредиту. Жительница Витебска считает, что деньги списали незаконно.



В «ННВ» обратилась Юлия Мукосей, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации из-за введенной недавно в действие автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств. Женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей: одному ребенку 1,2 года, второму — 14 лет. (14 лет и 1, 2годика).

В какой-то момент у Юлии образовалась задолженность по кредиту, который она взяла в ЗАО «БТА Банк» еще в 2013 году. Поэтому, с появлением новой системы, этот банк выставил требования в АИС ИДО, и женщины, по ее словам, списали все детское пособие с текущего счета в ОАО «АСБ Беларусбанк», куда зачислялось пособие.

Таким образом, Юлия Мукосей лишилась 580 рублей, которые государство перечислило ей для ухода за ребенком. Женщина считает, что это было сделано незаконно, так как удержания с детского пособия не предусмотрены законодательством.

На самом деле статья 104 закона «Об исполнительном производстве» предусматривает обращение взыскания на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет только по решению суда и на взыскание алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении или возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.

Юлия обратилась в банк, с просьбой вернуть ей средства, удержанные из детского пособия. Там сначала потребовали от нее представить документы, подтверждающие списание средств со счета, открытого для получения пособия по уходу за ребенком. Однако, получив эти документы, все равно не нашли правового основания для возврата денег.

Банк пошел навстречу женщине лишь частично: исполнительная запись от 18 сентября 2015 года была отозвана из АИС ИДО, а также одобрено погашение задолженности перед ЗАО «БТА Банк» по 25 рублей ежемесячно, начиная с мая 2020 года. В возврате денег, снятых с текущего счета для получения детского пособия Мукосей отказали.

Не помогло женщине также и обращение в прокуратуру, откуда его перенаправили в Нацбанк, откуда, в свою очередь — в ЗАО «БТА Банк». После этого Юлия Мукосей обратилась в суд Октябрьского района с исковым заявлением, но там, по ее словам, ей отказали, объяснив, что она должна обращаться в суд по местонахождение головного офиса банка — в Минск.