Две легковушки столкнулись под Хайсами в Витебском районе, водителя «Ford» освобождали спасатели

Іван Дзедушкін • 30/5/20 13:22 • Здарэнні

В результате столкновения двух легковушек у деревни Хайсы Витебского района в салоне одного из автомобилей оказался заблокирован 43-летний водитель.



ДТП произошло около 17:00 на 13-м километре автодороги «Витебск—Городок». Там столкнулись «Ford Fusion» и «Volkswagen Passat». При этом водитель «Ford» оказался заблокирован в поврежденном авто.

На помощь ему пришли спасатели с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, они деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.

Водитель второго авто — «Volkswagen Passat» — в столкновении не пострадал, об этом говорится в сообщении областной ГАИ.