Компания молодежи разбилась в Поставском районе, в ДТП погибли два человека

Іван Дзедушкін • 30/5/20 22:49 • Здарэнні

Утром 30 мая в деревне Новоселки Поставского района разбилась легковушка, в которой ехали трое молодых людей.



Около 6:00, проезжая по Молодежной улице, 26-летний водитель «Opel Vectra» не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в дерево. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и 38-летний пассажир.

Еще один пассажир, 29-летний парень, в аварии выжил. С различными травмами его доставили в местную больницу. Сейчас устанавливаются причины этого ДТП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.