С завтрашнего дня запрещено ловить сома в Витебской области

Сяржук Серабро • 30/5/20 20:21 • Экалогія

С 31 мая в витебской области начнет действовать запрет на ловлю сома.



В Брестской и Гомельской области эту рыбу нельзя ловить уже с 19 мая, но в наших водоёмах она начинает нереститься позже, поэтому рыбалка была разрешена до сегодняшнего дня. Действовать запрет будет вплоть до 1 июля.

Общий нерестовый запрет, который запрещает рыбалку с лодки, с заходом в воду и снастями с несколькими крючками закончится 8 июня. Однако, сом нерестится в более теплой воде, чем другие рыбы.

Температура воды на прошедшей неделе, согласно наблюдениям синоптиков, колебалась от +9 до +16 градусов по Цельсию. Сому же нужно. Чтобы вода прогрелась до о 18 градусов.

В конце 1970-х — начале 1980-х популяция сома в Беларуси была под угрозой исчезновения. Эту саму крупную из водящихся в нашей стране рыб внесли в первое издание Красной книги БССР, вышедшее в 1981 году. Буквально за десятилетие запрет на вылов сома позволил считать количество этой рыбы достаточным, чтобы исключить вид из Красной книги Беларуси, вышедшей в 1993 году.

Последние годы даже в Витебске рыбак удаётся вылавливать трофейные экземпляры сомов. Например, в августе 2018 года на Двине в черте города поймали сома весом 48,6 килограмма, длина пойманного экземпляра составила 180 сантиметров.

В случае случайной поимки сома во время запрета на его вылов рыбу следует тут же отпустить, иначе браконьера ждут внушительные штраф и сумма компенсации вреда, причиненного природе.