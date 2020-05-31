Более чем в два раза упал товарооборот заведений общепита Витебщины в апреле, виноват коронавирус?

Сяржук Серабро • 31/5/20 9:03 • Эканоміка

Даже без введения карантина в апреле, похоже, для заведений общепита Витебской области разразилась катастрофа, связанная с эпидемией COVID-19.



Согласно бюллетеню «Социально-экономическое положение Витебской области в январе-апреле 2020 г.» товарооборот общественного питания в апреле 2020 года в текущих ценах составил 9 300 000 рублей, тогда как год назад он был равен 20 500 000 рублям. Таки образом, оборот заведений общепита упал в 2,2 раза.

К сожалению помесячной статистики по формам собственности нет, но из данных за четыре месяца видно, что больше всего эпидемия ударила по государственным организациям общественного питания.

Так, за январь—апрель 2020 года в сопоставимых ценах товарооборот у частных компаний составил 84,7% от уровня 2019 года, в организациях республиканской собственности — 84,5%, коммунальной — 81%. Примечательно при этом, что в частных компаниях с государственной долей товарооборот достиг только 77,6% от прошлогоднего.

Напомним, что в Витебске с 28 апреля работу кафе, ресторанов, ночных клубов и тому подобных заведений ограничили до 23:00. А уже 2 апреля владельцам заведений общепита начали рассылать сообщения об ограничение работы до 19:00. Такой режим просуществовал до 21 апреля, когда подобным организациям вновь разрешили закрываться в 23:00.