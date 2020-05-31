Как витебляне стоят в 200-метровой очереди чтобы подписаться за выдвижение кандидатов, альтернативных Лукашенко. Фото + видео

Сяржук Серабро • 31/5/20 17:43 • Палітыка

31 мая, в воскресенье, в центре Витебска выстоилась очередь длиной около 200 метров — это жители города собрались, чтобы поставить свои подписи за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси, альтернативных Лукашенко.



Здесь, у подножия пирамиды торгового центра «Марко-Сити» стояли пикеты инициативных групп Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Сергея Черечня, чуть поодаль, у Синего дома разместился пикет Виктора Бабарико.

Еще доя появления на площадке сборщиков подписей к месту пикетов начала выстраиваться очередь. В 12:00 она растянулась от скульптуры льва и до южной стены здания «БПС-Банка».

В этот время появился Павел Северинец со звукоусиливающей аппаратурой. Позади пикетов сборщиков подписей образовалась своеобразная зона активности, где все время кто-то выступал. Причем доступ к микрофону мог получить любой желающий.

Политик находился в месте сбора подписей примерно до 13:40, после чего удалился вместе со своей командой. Примечательно, что после ухода Северинца, и окончания «активностей», со своего места у Синего дома снялся пикет Бабарико и передислоцировался к общей точке, расположившись на подходе к пикету Тихановской.

Основная масса людей шла подписываться за Светлану Тихановскую. Впрочем сборщики за других желающих стать кандидатами в президенты тоже не скучали и у их столиков не было пусто.

Многие оставляли подписи сразу за несколько человек, благо, законодательство это позволяет. В ожидании возможности поставить свой автограф люди, собравшиеся в очередях, вели горячие дебаты о политической ситуации в Беларуси.

Милиция, можно сказать, в происходящее не вмешивалась, хотя и вела видеосъемку. В какой-то момент к выступающим подошел сотрудник в гражданской одежде в сопровождении милиционера с мегафоном. Однако, похоже их звукоусиливающее устройство оказалось или неисправным, или маломощным, и милиционерам пришлось скрыться в пирамиде под улюлюканье собравшихся.

Сколько людей прошло через сборщиков подписей оценить трудно, в 13:00 на площадке перед пирамидой и в очереди вдоль улицы Ленина находилось одномоментно 300-400 человек. При том, что в этом день никто из потенциальных кандидатов в президенты Витебск не посетил. Свою поддержку собравшимся высказывали и водители проезжающих мимо автомобилей, которые сигналили.