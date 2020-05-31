Сяржук Серабро • 31/5/20 22:55 • Культура

Остатки здания, предположительно XVIII века, обнаруженного при прокладке траншеи на улице Толстого в Витебске, уничтожили, не смотря на заявления о консервации.



31 мая на месте сводов, раскопанных напротив Воскресенской церкви, уже уложили новые трубы теплотрассы. Естественно, что остатки найденного здания при этом были уничтожены. Впрочем, что этот артефакт ждет такая судьба, было ясно изначально из объяснений прораба, хотя газета «Витьбичи» и заявляла, что эти археологические объекты будут изучены и законсервированы с окончанием реконструкции участка тепловых сетей.

Через то место, где находились сводчатые конструкции здания, по оценкам специалистов стоявшего в этом месте уже XVIII веке, прошла новая ветка трубопровода теплотрассы. Она заменила, судя по выкопанным траншеям, прежний трубопровод, который, вероятнее всего, проходил под кафе «Альгерд», что и не позволило просто заменить старые трубы новыми.

Так что, судя по всему, городские власти решили пожертвовать древними развалинами, чтобы не демонтировать павильон кафе.

Они их снесли: древних сводов, обнаруженных при прокладке теплотрассы в центре Витебска, больше нет



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