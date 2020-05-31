В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей. Фотофакт

• 31/5/20 12:26 • Палітыка

В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.

Сейчас у пирамиды ТЦ «Марко-Сити» работают инициативные группы Бабарико, Цепкало, Тихановского и других кандидатов.

Выступает Павел Северинец.

Очередь уже начинается от дома №22 на улице Ленина.

Проезжающие мимо машины сигналят.

13:08 очередь уже немного сократилась, но все равно занимает пару сотен метров.

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3 каментарыя

  1. cinic  
    31/май/2020 у 15:18

    ФАНТАСТИКА !!!! А провластные наймиты ходят по одним и тем же адресам по несколько раз и стыдясь самих себя просят подписаться за "гаранта" ...

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  2. Пантелеймон Голодед  
    31/май/2020 у 15:29 1

    А што дают? За чем очередь? А?.. 😳

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  3. Вандесса !!!  
    31/май/2020 у 16:16 2

    ...наймиты ходят по несколько раз...за "гаранта" - Вот таким наймитам и надо, чтобы вирус заблокировал мозги!

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