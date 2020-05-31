В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей. Фотофакт
В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.
Сейчас у пирамиды ТЦ «Марко-Сити» работают инициативные группы Бабарико, Цепкало, Тихановского и других кандидатов.
Выступает Павел Северинец.
Очередь уже начинается от дома №22 на улице Ленина.
Проезжающие мимо машины сигналят.
13:08 очередь уже немного сократилась, но все равно занимает пару сотен метров.
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3 каментарыя
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31/май/2020 у 15:18
ФАНТАСТИКА !!!! А провластные наймиты ходят по одним и тем же адресам по несколько раз и стыдясь самих себя просят подписаться за "гаранта" ...
31/май/2020 у 15:29 1
А што дают? За чем очередь? А?.. 😳
31/май/2020 у 16:16 2
...наймиты ходят по несколько раз...за "гаранта" - Вот таким наймитам и надо, чтобы вирус заблокировал мозги!