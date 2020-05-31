В Витебске собралась огромная очередь к сборщикам подписей. Фотофакт

Сяржук Серабро • 31/5/20 12:26 • Палітыка

В центре Витебска собралась огромная очередь к сборщикам подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.



Сейчас у пирамиды ТЦ «Марко-Сити» работают инициативные группы Бабарико, Цепкало, Тихановского и других кандидатов.

Выступает Павел Северинец.

Очередь уже начинается от дома №22 на улице Ленина.

Проезжающие мимо машины сигналят.

13:08 очередь уже немного сократилась, но все равно занимает пару сотен метров.