Два человека заблудились под Витебском, их удалось найти ближе к полночи
Вечером в воскресенье, 31 мая, в лесу у деревни белянки Витебского района заблудились 47-летний мужчина и его 20-летний сын.
Сообщение о пропавших в лесу людях спасатели получили в 20:19. На поиски заблудившихся мужчин направили группу, составленную из сотрудников местных РОЧС и РОВД.
Потерявшихся в лесу людей поисковой группе удалось отыскать в 22:53, в медицинской помощи они не нуждались, говорится в сообщении МЧС. Зачем отец с сыном на ночь глядя отправились в лес, не сообщается.
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