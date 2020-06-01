Два человека заблудились под Витебском, их удалось найти ближе к полночи

Зоя Машэка • 01/6/20 11:35 • Здарэнні

Вечером в воскресенье, 31 мая, в лесу у деревни белянки Витебского района заблудились 47-летний мужчина и его 20-летний сын.



Сообщение о пропавших в лесу людях спасатели получили в 20:19. На поиски заблудившихся мужчин направили группу, составленную из сотрудников местных РОЧС и РОВД.

Потерявшихся в лесу людей поисковой группе удалось отыскать в 22:53, в медицинской помощи они не нуждались, говорится в сообщении МЧС. Зачем отец с сыном на ночь глядя отправились в лес, не сообщается.