Кто спрятал боеприпасы на сельском кладбище? Более сотни минометных мин нашли в Витебске, когда копали могилу

Іван Дзедушкін • 01/6/20 12:02 • Здарэнні

30 мая, копая могилу на сельском кладбище у деревни Васюты, вошедшей в черту Витебска, рабочие на глубине одного метра наткнулись на взрывоопасные предметы.



О страшной находке могильщики сообщили в милицию. На место обнаружения боеприпасов послали саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524. Саперы, обследовав участок кладбища, нашли 120 минометных мин калибра 81 миллиметров и 4 артиллерийских. Специалисты предполагают, что боеприпасы были сброшены в одну яму еще во время Второй мировой войны.

Днем ранее, 29 мая, склад боеприпасов был обнаружен в лесу возле поселка Оболь Шумилинского района. Здесь взрывоопасные предметы нашли рабочие, во время лесозаготовительных работ. Саперы насчитали 96 минометных мин калибра 50 миллиметров и 7 калибра 82 миллиметра.

Таким образом, только за два дня было обезврежено 223 минометные мины. Все опасные находки саперы вывезли в безопасное место и уничтожили, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В октябре 1943 года деревня Васюты была полностью уничтожена гитлеровцами. Нацисты разрушили 49 домов и убили 2 мирных жителей.