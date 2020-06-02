Будет сидеть: Верховный суд отклонил апелляцию бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова
Приговор бывшего председателю Шумилинского райисполкома Александру Снарову остался без изменений, он проведет четыре с половиной года в колонии усиленного режима.
1 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела апелляционные протест и жалобу Александра Снарова на приговор Витебского областного суда, вынесенный ему 5 февраля.
Своим определением коллегия оставила назначенное чиновнику наказание без изменения, а апелляционные протест и жалобу — без удовлетворения. Приговор бывшему председателю Шумилинского райисполкома вступил в законную силу.
Напомним, что Александра Снарова признали виновным в уклонении от погашении кредита, злоупотреблении властью, превышении власти лицом, занимающим ответственное положение, служебном подлоге с целью искажения государственной статистической отчетности и получении взятки повторно или в крупном размере.
Заслужил?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
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1 каментар
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2/Чэрвень/2020 у 13:24
Да ладно, колхозами некому руководить, а тут кадровый состав на лесопилку...