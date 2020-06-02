Будет сидеть: Верховный суд отклонил апелляцию бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова

Сяржук Серабро • 02/6/20 13:07 • Палітыка

Приговор бывшего председателю Шумилинского райисполкома Александру Снарову остался без изменений, он проведет четыре с половиной года в колонии усиленного режима.



1 июня судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела апелляционные протест и жалобу Александра Снарова на приговор Витебского областного суда, вынесенный ему 5 февраля.

Своим определением коллегия оставила назначенное чиновнику наказание без изменения, а апелляционные протест и жалобу — без удовлетворения. Приговор бывшему председателю Шумилинского райисполкома вступил в законную силу.

Напомним, что Александра Снарова признали виновным в уклонении от погашении кредита, злоупотреблении властью, превышении власти лицом, занимающим ответственное положение, служебном подлоге с целью искажения государственной статистической отчетности и получении взятки повторно или в крупном размере.