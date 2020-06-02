Эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта в Оршанском районе, выздоровели более 320 человек, а общее количество заразившихся не сообщается

Сяржук Серабро • 02/6/20 23:50 • Здароўе

Шокирующая информация об эпидемиологической обстановке в Оршанкском районе опубликована спустя более месяца молчания — там кроме Орши и Барани случаи инфицирования регистрируются еще в 31 населенном пункте.



Напомним, что последний раз местный ЦГЭ опубликовал статистику по заболеваемости COVID-19 22 апреля, тогда в районе было 82 случая заражения, 5 выздоровевших и 3 летальных исхода. Сейчас, как рассказал «Аршанскай газеце» главный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый, только выздоровевших пациентов насчитывается более 320. Сколько людей заразилось коронавирусом, и сколько больных умерло, издание умалчивает.

При этом в регионе в эпидемический процесс, за исключением Орши и Барани, вовлечены 31 населенный пункт. Ежедневно здесь на коронавирусную инфекцию обследуется порядка 200 человек.

— За прошедший месяц в Оршанском районе наблюдалось увеличение количества случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время заболеваемость имеет волнообразную динамику, при этом последующая волна ниже предыдущей, — отмечает господин Белый.

На Полоччине уже зафиксировано 509 случаев COVID-19. В Полоцке и Полоцком районе с нчала года заразились 202 человека, сообщает газета «Полацкі Веснік». Информацию о выздоровевших пациентах издание не обновило. Как мы уже писали, в городе-спутнике Полоцка — Новополоцке — зарегистрировано 307 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 183 пациента, в активной фазе болезнь 104 человек. Разница между этими цифрами достигла 20, что может говорить о самом печальном исходе.

В Лиозненском районе уже 130 случаев заражения коронавирусом, пишет «Сцяг перамогі», тогда как перед выходными было 103. В этом районе выздоровел еще один пациент и количество поправившихся достигло 81 человека.

Примечательно, что по данным издания, за пять месяцев с начала года на Лиознинщине диагностировано 182 пневмонии, тогда как в 2019 году за это же время — только 53. Т.е. сейчас лиозненцы болеют воспалением легких в 3,4 раза чаще.

Миорский райисполком сообщил, что с 12 мая по 1 июня в этом районе выявили 7 новых случаев COVID-19, при тестировании сотрудников металлургического завода и других организаций. На 11 мая в регионе было выявлено 20 случаев заражения. При этом вылечились от коронавирусной инфекции уже 28 пациентов.

Россонская района сообщает, что в этом регионе остался один активный случай COVID-19, 22 мая их было еще три. Всего в районе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в Беларуси по информации Минздрава на 2 июня зарегистрированы 44 255 случаев положительного теста на COVID-19. 19 195 таких пациентов выздоровели, а 243 умерли.