Еще 7000 рублей потратит Витебск на очередной салют
Скоро жители Витебска смогут снова полюбоваться салютом за 7000 рублей, заказ на него разместили 1 июня.
Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупает исполнение праздничного салюта (фейерверка) 3 июля на площади Победы.
Количество выстрелов, в отличие от салюта на 9 мая, в этот раз не оговаривается, однако известно, что новый фейерверк будет как минимум на одну минуту продолжительней прежнего.
Ориентировочная стоимость салюта, запланированного на официальный День Независимости, также составляет 7000 рублей, оплачиваться она будет из бюджетных средств по безналичному расчету через органы казначейства.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: