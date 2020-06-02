Еще 7000 рублей потратит Витебск на очередной салют

Сяржук Серабро • 02/6/20 0:32 • Падзеі

Скоро жители Витебска смогут снова полюбоваться салютом за 7000 рублей, заказ на него разместили 1 июня.



Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупает исполнение праздничного салюта (фейерверка) 3 июля на площади Победы.

Количество выстрелов, в отличие от салюта на 9 мая, в этот раз не оговаривается, однако известно, что новый фейерверк будет как минимум на одну минуту продолжительней прежнего.

Ориентировочная стоимость салюта, запланированного на официальный День Независимости, также составляет 7000 рублей, оплачиваться она будет из бюджетных средств по безналичному расчету через органы казначейства.