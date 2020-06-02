Как пешеходная улица в историческом центре Витебска превратилась в автостоянку

Сяржук Серабро • 02/6/20 21:25 • Турызм

Последнее время читатели «ННВ» жалуются, что улица Толстого в историческом центре Витебска превратилась в автостоянку и постоянно запружена автомобилями.



Когда 1 июня здесь побывал корреспондент нашего издания, только на участке от дома №1 до дома №7 находилось порядка двух десятков легковушек, припаркованных поперек улицы.

Нужно сказать, что проблема эта далеко не нова и появилась практически сразу после реконструкции улиц Суворова, Толстого и Пушкина, когда они стали пешеходными. «ННВ» по просьбе читателей обращались к этой теме в 2010 и 2012 годах.

ГАИ от решении этой проблемы, похоже, самоустранилась, ограничившись лишь установкой запрещающих знаков. Эти знаки сразу бросаются в глаза и очень аляповато смотрятся на фоне исторической застройки, однако водители на них внимания абсолютно не обращают. Впрочем, за исполнением их предписаний тоже, кажется, никто не следит.

Любой, кто бывал на улице Толстого вечером, скажет, что автомобильное движение по этой т.н. пешеходной улице достаточно интенсивное. Лишние подтверждение этому — ДТП, когда автомобили сбивали фонарные столбы, причем в январе этого года удар был такой силы, что опора фонаря упала.

Сейчас улица Толстого запружена автотранспортом, машины постоянно маневрируют заезжая и выезжая со своих стояночных мест. Учитывая то, что прежние тротуары здесь заняты летними верандами кафе, у пешеходов или велосипедистов значительно больше шансов быть сбитыми авто на пешеходной улице чем на обычной.