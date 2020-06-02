Россиянина и троих белорусов приговорили к различным срокам лишения свободы за переправку нелегалов в ЕС

Іван Дзедушкін • 02/6/20 21:51 • Здарэнні

1 июня суд Толочинского района вынес приговор троим белорусам и одному россиянину, которых поймали в сентябре 2019 года при попытке переправить в Евросоюз нелегалов из Вьетнама.



Группу задержали неподалеку от границы с Литвой, куда они привезли четырех вьетнамцев, собиравшихся нелегально перебраться на жительство в ЕС. При этом согласно материалам следствия, трое участников ОПГ в 2018 году уже смогли переправить через границу шесть нелегалов.

Всех четверых обвиняли в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Суд признал 30-ти и 33-летнего белорусов, а также 34-летнего россиянина виновными организации незаконной миграции, совершенной повторно, группой лиц по предварительному сговору, и на основании части 2 статьи 371-1 УК приговорил к трем годам лишения свободы.

33-летний белорус получил отсрочку исполнения наказания на три года. Двум его подельникам срок наказания уменьшен на 1 год в связи с амнистией. Кроме того мужчины должны заплатить штрафы в размере от 100 до 150 базовых величин (от 2700 до 4050 рублей).

Четвертого участника группы, которому 33 года, признали виновным в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору и приговорили к 3 годам лишения свободы без штрафа. Он получил отсрочку на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.