Тело 91-летнего дедушки нашли на пепелище в Шумилинском районе, его дом сгорел дотла

• 02/6/20 12:38 • Здарэнні

Престарелый пенсионер погиб 1 июня на пожаре в деревне Ольшаники Шумилинского района, старику был 91 год.
Тело 91-летнего дедушки нашли на пепелище в Шумилинском районе, его дом сгорел дотла. Фото МЧС

Пожар начался в 10:57, приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что в горящем доме уже обрушилась крыша, а также загорелись стоявшие рядом два сарая. Во время разведки и тушения пожара под слоем обрушившихся конструкций спасатели нашли тело погибшего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

Тело 91-летнего дедушки нашли на пепелище в Шумилинском районе, его дом сгорел дотла. Фото МЧС

Пожарные потушили горевшие здания, причина пожара устанавливается.

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