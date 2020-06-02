Тело 91-летнего дедушки нашли на пепелище в Шумилинском районе, его дом сгорел дотла
Престарелый пенсионер погиб 1 июня на пожаре в деревне Ольшаники Шумилинского района, старику был 91 год.
Пожар начался в 10:57, приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что в горящем доме уже обрушилась крыша, а также загорелись стоявшие рядом два сарая. Во время разведки и тушения пожара под слоем обрушившихся конструкций спасатели нашли тело погибшего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.
Пожарные потушили горевшие здания, причина пожара устанавливается.
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