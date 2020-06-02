За три сотни перевалило количество заразившихся коронавирусом в Новополоцке. Количество смертей продолжает расти?

Сяржук Серабро • 02/6/20 16:33 • Здароўе

В Новополоцке уже зарегистрировано 307 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 183 пациента, а болеет 104 человека. Т. о. разница в 20 человек, может говорить о выросшем количестве смертельных случаев.



Перед выходными в Новополоцке было 273 случая заболевания COVID-19, а 1 июня уже 307 — на 34 больше. При этом 52 человека (+8) с коронавирусом лечатся в больнице и еще 52 (+7) — амбулаторно, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Разница между общим количеством случаев коронавирусной инфекции, активными случаями болезни и выздоровевшими пациентами выросла c 17 до 20. Это может говорить о том, что с 28 мая по 1 июня в Новополоцке было 3 новых летальных исхода у пациентов с COVID-19.

Напомним, что статистику смертельных случаев местные власти последний раз сообщили от 18 мая, на это число было 9 умерших пациентов.

Сейчас в Нвополоцке зафиксировано по 3 случая заражения коронавирусом на 1000 жителей. Если наши предположения о 20 смертельных случаях верны, то смертность там составляет 10,9% по отношению к выздоровевшим и 6,5% по отношению ко всем зарегистрированным случаям COVID-19.