Задержанных в Витебске сторонников Тихоновского выпустили, они отделались штрафами

Сяржук Серабро • 02/6/20 14:46 • Палітыка

1 июня в Витебске прошли суды над витеблянами, которые были задержаны перед началом массового пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, проходившего у пирамиды торгового центра «Марко-Сити».



Как пишет сайт «Віцебская вясна», три человека получили штраф на общую сумму в 2430 рублей, еще одно дело отправлено на доработку в милицию.

Олег Борозна, Александр Ильинец, Алексей Соломоненко и Эдуард Плюснин были задержаны утром 31 мая, когда помогали устанавливать палатку членам инициативной группы Светланы Тихановской.

На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях, за то, что они якобы участвовали в несанкционированном массовом мероприятии.

В результате Борозна был оштрафован на 1080 рублей (40 базовых величин), Плюснин — на 540 рублей (20 базовых величин), а Соломенко на 810 рублей (30 базовых величин). Лишь в действиях Ильинца судья не усмотрела правонарушения, но направила его дело на доработку в милицию.