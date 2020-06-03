Дело братьев, у которых обнаружили наган, обрез и ежи для пробивания колес, передали в суд

Іван Дзедушкін • 03/6/20 13:05 • Крымінал

Передано в суд дело двух жителей Полоцка, у которых милиция нашла револьвер, обрез двуствольного ружья и самодельные приспособления для остановки автомобилей.



Два 34-летних брата были задержаны сотрудниками седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД и бойцами ОМОН 27 марта во время спецоперацию по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

При обыске в квартире одного из них, а также на даче милиционеры нашли самодельный револьвер типа «Наган», обрез двуствольного ружья, переделанный под гладкоствольный пистолет типа хаудах и патроны. Также оперативники изъяли 58 самодельных «ежей» сваренных из гвоздей большого размера.

Во время следствия было установлено, что оружие братья приобрели не позднее 22 марта. После этого они незаконно его хранили, переносили при себе и перевозили на легковых автомобилях по территории Полоцка и Полоцкого района. На даче для проверки револьвера было произведено не менее 11 выстрелов. После этого у братьев еще оставался 81 револьверный патрон к «Нагану».

После проверки материалов этого уголовного дела прокурор направил его для рассмотрения в суд в суд Полоцкого района и города Полоцка. Мужчин обвиняют по части 3 статьи 295 УК. Один из них ранее был судим за разбойное нападение, совершенное в России. Суда один из братьев дожидается под арестом, а с второго взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.