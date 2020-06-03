Лукашенко отправил в отставку действующее правительство

ННВ • 03/6/20 19:30 • Палітыка

Александр Лукашенко принял решение отправить в отставку действующий состав правительства Беларуси.



Об этом подписан соответствующий указ, пишет приближенный к первому лицу государства телеграм-канал «Пул Первого». Одновременно отставку белорусского правительства подтвердило государственное информагентство БелТА, со ссылкой на первый канал белорусского телевидения.