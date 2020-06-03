Лукашенко отправил в отставку действующее правительство
Александр Лукашенко принял решение отправить в отставку действующий состав правительства Беларуси.
Об этом подписан соответствующий указ, пишет приближенный к первому лицу государства телеграм-канал «Пул Первого». Одновременно отставку белорусского правительства подтвердило государственное информагентство БелТА, со ссылкой на первый канал белорусского телевидения.
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