Оранжевый уровень опасности: грозы и сильный ветер ожидаются этим вечером в Витебской области
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вечер 3 июня из-за возможности гроз и сильного ветра.
Согласно прогнозам, в среду на большей части Беларуси с 15:00 до 21:00 ожидаются грозы. При этом во время гроз местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни.
На основании штормового предупреждения №2/6 объявлен оранжевый уровень опасности.
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