Оранжевый уровень опасности: грозы и сильный ветер ожидаются этим вечером в Витебской области

ННВ • 03/6/20 15:50 • Экалогія

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вечер 3 июня из-за возможности гроз и сильного ветра.



Согласно прогнозам, в среду на большей части Беларуси с 15:00 до 21:00 ожидаются грозы. При этом во время гроз местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни.

На основании штормового предупреждения №2/6 объявлен оранжевый уровень опасности.