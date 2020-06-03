Под Оршей легковушка влетела под фуру, погибли два человека

• 03/6/20 22:46 • Здарэнні

Два человека погибли вечером 3 июня в результате столкновения легкового автомобиля и автопоезда неподалеку от Орши.
Под Орше легковушка влетела под фуру, погибли два человека. Фото МВД

Около 19:00 вблизи деревни Нижняя Веравойша Оршанского района столкнулись легковушка «Opel Zafira», за рулем которой был 36-летнеий местный житель и фура «DAF» под управлением 52-летнего жителя Гродненской области.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель и 19-летний пассажир легкового автомобиля получили тяжелые травмы и умерли на месте аварии, сообщает пресс-служба МВД.

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