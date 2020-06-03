В историческом центре Витебска прокопали еще одну траншею. Фотофакт
Во время работ по реконструкции площади Свободы в Витебске здесь прокопали траншею вдоль улицы Ленина.
Если сравнить расположение траншеи с немецкой аэрофотосъёмкой 1941 года, то можно увидеть что она прошла на несколько метров западнее фасада П-образного здания иезуитского коллегиума.
В траншее видны остатки битого кирпича, очевидно оставшиеся после сноса находившихся на площади зданий, однако их остатки, вероятнее всего не задеты.
Напомним, что оставшиеся в земле части конструкций зданий коллегиума были повреждены в мае 2007 года при прокладке дюкера.
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