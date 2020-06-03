В историческом центре Витебска прокопали еще одну траншею. Фотофакт

• 03/6/20 20:52 • Культура

Во время работ по реконструкции площади Свободы в Витебске здесь прокопали траншею вдоль улицы Ленина.
Земляные работы на плоўаді Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Если сравнить расположение траншеи с немецкой аэрофотосъёмкой 1941 года, то можно увидеть что она прошла на несколько метров западнее фасада П-образного здания иезуитского коллегиума.

Земляные работы на плоўаді Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

В траншее видны остатки битого кирпича, очевидно оставшиеся после сноса находившихся на площади зданий, однако их остатки, вероятнее всего не задеты.

Земляные работы на плоўаді Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Напомним, что оставшиеся в земле части конструкций зданий коллегиума были повреждены в мае 2007 года при прокладке дюкера.

Земляные работы на плоўаді Свободы в Витебске. Фото Сергея Серебро

  • 4
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 