В историческом центре Витебска прокопали еще одну траншею. Фотофакт

Сяржук Серабро • 03/6/20 20:52 • Культура

Во время работ по реконструкции площади Свободы в Витебске здесь прокопали траншею вдоль улицы Ленина.



Если сравнить расположение траншеи с немецкой аэрофотосъёмкой 1941 года, то можно увидеть что она прошла на несколько метров западнее фасада П-образного здания иезуитского коллегиума.

В траншее видны остатки битого кирпича, очевидно оставшиеся после сноса находившихся на площади зданий, однако их остатки, вероятнее всего не задеты.

Напомним, что оставшиеся в земле части конструкций зданий коллегиума были повреждены в мае 2007 года при прокладке дюкера.