Беларусь проснулась с новым правительством, премьером стал Роман Головченко

• 04/6/20 12:02 • Палітыка

Александр Лукашенко назначил премьер-министром бывшего главу ВПК Романа Головченко, также стало известно, кому достались некоторые другие портфели.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Первым вице-премьером стал Николай Снопков, а вице-премьером — Александр Субботин. Заместителем главы администрации президента назначен Дмитрий Крутой. Главным контролером в Беларуси будет Иван Тертель — он занял пост председателя Комитета государственного контроля.

Беларусь проснулась с новым правительством, премьером стал Роман Головченко

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