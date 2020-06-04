Беларусь проснулась с новым правительством, премьером стал Роман Головченко
Александр Лукашенко назначил премьер-министром бывшего главу ВПК Романа Головченко, также стало известно, кому достались некоторые другие портфели.
Первым вице-премьером стал Николай Снопков, а вице-премьером — Александр Субботин. Заместителем главы администрации президента назначен Дмитрий Крутой. Главным контролером в Беларуси будет Иван Тертель — он занял пост председателя Комитета государственного контроля.
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