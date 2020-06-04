Минкульт требует убрать «луковицу», самовольно установленную православной общиной на 200-летнюю усадьбу

Сяржук Серабро • 04/6/20 15:56 • Культура

Министерство культуры направило властям Витебщины требование убрать с 200-летнего дома усадьбы Маньковского в Мазолово купол-луковицу, самовольно установленный на здание приходом храма Иоанна Воина.



2 июня письмо министерства о принятии мер было направлено Витебским обл- и райисполкому, а также прокуратуре Витебской области. Письмо опубликовано в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура». В нём говорится, что по сведениям министерства на памятник архитектуры 3-й категории усадебный дом бывшей усадьбы «Милое» в деревне Мазолово без согласования с Минкультом был установлен купол, что привело к научно необоснованному изменению историко-культурной ценности.

Кроме нарушений, допущенных собственником здания, в письме упоминается и то, что местные власти до сих пор не предоставили в Министерство культуры паспорт материальной историко-культурной ценности и не разработали проект охранной зоны.

В связи с эти министерство требует незамедлительных мер реагирования от рай- и облисполкома:

привлечь к административной ответственности ответственных лиц, в том числе собственника;

организовать мероприятия по устранению допущенных нарушений, в то числе по приведению вида историко-культурной ценности к историческому ;

; обеспечить направление в Министерство культуры паспорта ИКЦ и проекта зон охраны.

Усадьба «Милое» в Мазолово была построена витебским губернским прокурором Игнатом Маньковским в 1804 году. В советское время в доме было общежитие для работников местной ПМК.

Позже собственником заброшенного на том момент усадебного дома стала православная община прихода храма Ионна Воина. Купол-луковицу на более чем 200-летнее здание новый собственник водрузил, судя по фото из космоса и публикациям в интернете, во второй половине 2018 года.

Так называемая луковичная глава — разновидность купольного покрытия в форме луковицы. Подобные купола издавна используются на Среднем Востоке, в Турции и Индии. Со второй половины XVI века получили широкое распространение в Московском княжестве, став традиционными. В Беларуси до XIX, когда земли Великого Княжества Литовского были оккупированы Российской Империей, подобные архитектурные элементы не использовались.