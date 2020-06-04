Рецидивист колесил на авто по всей Витебской области и обчистил не менее 15 дач

Іван Дзедушкін • 04/6/20 12:30 • Крымінал

Вышедший в конце прошлого года на волю из колонии 35-летний житель Ушачского района за полгода успел обокрасть полтора десятка дач, пока его поймали.



Как уверяет милиция, заработав на первых кражах из дачных домиков, злоумышленник купил себе подержанный автомобиль и сумел значительно расширить зону своих преступных интересов. Согласно сводкам он побывал в Витебском, Полоцком, Шумилинском, Докшицком и Ушачском районах. Выезжал мужчина даже в Минскую область.

Пока милиция знает как минимум о 15 обокраденных дачах, где побывал фигурант. Однако, по мнению оперативников, мест преступлений может быть значительно больше.

В конце концов, сотрудникам угрозыска удалось выследить и поймать удачливого дачного вора. При обыске оперативников впечатлило количество и разнообразие украденного — дом мужчины был забит краденным под завязку.

В отношении мужчины жителя Учачского района возбуждено уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.