Общее количество заразившихся коронавирусом в Городокском районе достигло 165, в Шумилинском районе заражения фиксировали в деревнях

Сяржук Серабро • 05/6/20 22:08 • Здароўе

В Городокском районе за неделю добавилось 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



На 5 июня здесь зафиксировано 165 положительных тестов на РНК коронавируса. Количество вылечившихся пациентов увеличилось с 77 до 96, сообщает местный райисполком. Таким образом, если неделю назад в Городокском районе было 63 активных случая, то сейчас их 69.

Продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация в Новополоцке, там за 4 дня зафиксировано 50 новых случаев заражения, а общее их количество выросло до 357. На стационарном лечении находятся 36 больных, еще 68 пациентов лечатся амбулаторно, а

232 человека выздоровели, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Следовательно количество активных случаев по-прежнему равняется 104, а вот разница межу выздоровившеми, больными и общим числом заразившихся увеличилась до 21.

Газета «Дзвінская праўда» сообщила о том, что в Верхнедвинском районе с начала эпидемии выявлено 27 случаев заболевания COVID-19. Статистику по выздоровевшим издание к сожалению не обновило.

О регистрации новых случаев заражения коронавирусом сообщают Ушачский и Шумилинский районы, однако, статистики по этим регионам давно нет.

В Шумилинском районе в начале мая в больнице в среднем с пневмонией находилось по 70-75 человек, сейчас количество таких больных упало до 20, пишет газета «Патрыёт» со ссылкой на замглавврача местной больницы Александра Паншина. В прошлом году за 5 первых месяцев в Ушачском районе пневмонией переболели 290 человек, в нынешнем — 320.

О том, что коронавирус добрался до деревень Шумилинского района, пишет газета «Герой працы». По словам исполняющей обязанности заведующей районной поликлиникой Елены Виеру, вспышки COVID-19 были зафиксированы в деревне Победа и поселке Оболь, пришлось проявить себя медикам Никитихинской и Миневичской амбулаторий, Обольской участковой больницы и Николаевской больницы сестринского ухода.

Витебск, по заявлению заместителя министра здравоохранения Елена Богдан, в какой-то момент вышел на максимальной высокое плато:

—К примеру, Витебск, который сначала вышел на максимально высокое плато. Затем пошел спад заболеваемости, теперь регион держится полого. И сейчас там мы видим минимальные показатели заболеваемости на численность населения.

В Беларуси на сегодняшний день выявлено 46 868 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. Выздоровели 22 066 человек, 259 пациентов скончались.